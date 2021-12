F1, bilancio positivo per Alonso: “Migliore stagione dal 2014”

22-12-2021 12:24

È un giudizio molto lusinghiero quello dato da Fernando Alonso al suo primo anno con l’Alpine, scuderia con cui lo spagnolo ha chiuso al decimo posto la classifica piloti conquistando un podio in Qatar.

“Beh, penso che all’inizio dell’anno, sicuramente le cose non fossero facili per noi. Nel mio caso, tornando in questo sport, non ero pronto al 100% e sicuro di spingere la macchina al limite. Ci sono volute alcune gare, probabilmente fino a Baku” ha spiegato Alonso a Racingnews365.

“Abbiamo apportato alcune modifiche alla macchina, al servosterzo, e il feeling con le gomme anteriori era probabilmente la cosa che mi mancava di più. Penso che abbiamo fatto un enorme passo avanti su quel livello di fiducia” ha proseguito il pilota iberico prima di dare in giudizio sulla sua stagione.

“La stagione in generale è stata fantastica per me. Sono stato super felice di tornare in Formula 1. Mi sono davvero goduto ogni singola gara, in pista ma anche fuori, ero felice e mi sono goduto ogni secondo. Questa è la mia migliore stagione dal 2014, penso, in termini di punti e posizioni. Sono più preparato per il 2022” ha affermato convinto il quarantenne di Oviedo.

OMNISPORT