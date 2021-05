F1, Binotto analizza il problema della Ferrari di Leclerc

Terminata la gara, il team principal della Ferrari Mattia Binotto non ha nascosto un po’ di rammarico nonostante il 2° posto di Sainz: “Oggi sensazioni contrapposte nel box: gran peccato per Charles, ma siamo molto contenti per Sainz. La macchina si è comportata bene”.

Binotto ha spiegato i problemi che hanno impedito a Leclerc di disputare il GP di Monaco: “Dobbiamo guardare meglio, si è rotto qualcosa sul lato sinistro, tra la trasmissione e il semiasse/ruota. Potrebbe essere una conseguenza dell’incidente di ieri, ma anche non essere legato. Analizzeremo e capiremo”.

Binotto ha apprezzato molto lo spirito di squadra delle Ferrari: “Fa piacere vedere Charles che è andato a cercare Carlos. Spirito giusto che ci rende contenti e orgogliosi. Siamo una squadra giovane che ha voglia di crescere e fare bene insieme. L’importante è costruire un buon progetto per il futuro, ma ci vuole pazienza e tempo. Ci sono molti passi da fare, c’è da imparare dagli errori come oggi. Avevamo il potenziale per vincere, ma la macchina che sta crescendo. Siamo nella direzione giusta”.

OMNISPORT | 23-05-2021 18:37