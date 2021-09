F1, Bottas: "Domani lotterò"

Valtteri Bottas ha dominato nella Sprint Race andata in scena oggi a Monza, ma domani partirà in fondo alla griglia a causa del cambio della Power Unit. Queste le sue parole:

“Una buona giornata la mia, è stata una gara pulita e avevo un buon ritmo. Sembra sia passata una vita dall’ultima volta che ho terminato una gara in prima posizione, sono molto felice – ha detto per prima cosa Valtteri Bottas – la partenza è stata buona e così la ripartenza, questi elementi sono stati cruciali per me. La vettura era buona, è stato bello terminare in prima posizione e conquistare dei punti. Sfortunatamente, partirò dal fondo domani, ma la velocità c’è, quindi lotterò. Ci sono delle opportunità peri sorpassi su questa pista, spero di farmi strada in griglia e fare una buona gara per la squadra. Non sarà facile, ma abbiamo il ritmo e con la giusta strategia possiamo far accadere qualcosa. Darò tutto, lo prometto”.

