F1, Bottas e Stroll penalizzati per l'autoscontro in Ungheria

La decisione dei commissari non si è fatta attendere.

Poche ore dopo la clamorosa carambola al via del Gp d’Ungheria, sono arrivate le punizioni per Valtteri Bottas e Lance Stroll.

Il finlandese della Mercedes e il canadese dell’Aston Martin sono stati ritenuti i responsabili di quanto accaduto: per questo è stata inflitta loro una penalità di cinque posti rispetto al posizionamento che otterranno nelle prove ufficiali del prossimo Gp, il 29 agosto in Belgio. Per Bottas anche due punti sottratti nella patente.

Entrambi protagonisti di una pessima partenza, Bottas e Norris hanno peggiorato la situazione propria e dei colleghi, tardando le rispettive frenate e coinvolgendo nella carambola anche la Ferrari di Charles Leclerc, la McLaren di Lando Norris e la Red Bull di Sergio Perez, tutti costretti al ritiro.

OMNISPORT | 01-08-2021 19:16