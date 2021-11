F1, Bottas: "Giornata da dimenticare"

21-11-2021 19:19

Il pilota della Mercedes Valtteri Bottas ha commentato il disastroso Gp del Qatar che lo ha visto protagonista: “Ovviamente è stata una giornata molto deludente per me e un modo difficile per concludere il weekend, dopo che venerdì tutto era iniziato in modo così promettente. Ho faticato nel giro di formazione per far entrare in temperatura le gomme e poi, trovandomi sul lato sporco della griglia, non avevo grip per la partenza, quindi stavo solo girando le ruote e stavo pattinando nel primo giro”.

Quindi la foratura: “Sono entrato in un treno di piloti tutti con il DRS, ma una volta che i divari si sono aperti, ho potuto fare progressi, il ritmo era buono e potevo andare lungo nello stint. Ma poi, all’improvviso, ho avuto una foratura senza alcuna vibrazione o avvertimento. Sapevamo che stavamo spingendo al limite la gomma, ma mi sentivo ancora a mio agio e potevo ancora lottare per il podio”.

“Purtroppo il problema è capitato molto lontano dai box e macchina si è danneggiata così tanto che abbiamo pensato che fosse più sicuro ritirarsi e risparmiare il chilometraggio del motore”, ha spiegato.

