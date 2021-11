F1, Bottas: "Non sono soddisfatto"

12-11-2021 22:10

Nelle qualifiche in Brasile, Bottas è arrivato terzo dietro a Hamilton e Verstappen. Un risultato non apprezzato dal pilota Mercedes, che sperava di fare meglio del leader della Red Bull.

“La mia sessione di prove è stata molto complicata, non mi sentivo molto a mio agio nel primo settore – ha dichiarato Bottas –. Le qualifiche sono andate un pochino meglio, soprattutto perdevo tantissimo alla curva 1-2 rispetto a Lewis e un pochino in rettilineo. Non sono soddisfatto. Domani è una buona posizione di partenza, è tutto ancora in gioco, e speriamo che il primo giro sia pieno di azione”.

