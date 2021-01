F1, Bottas: “Voglio battere il mio compagno di scuderia, non importa chi sia”

E’ un Valtteri Bottas molto concentrato su se stesso e che non intende dare troppo peso alle tante voci che stanno circolando sul rinnovo di Lewis Hamilton con la Mercedes per la prossima stagione di Formula 1. Il finlandese sta lavorando molto duramente in questi giorni con l’obiettivo di battere finalmente il proprio compagno di scuderia, aspetto che lo sta portando ad ignorare tutti gli avvenimenti “extra” pista di questo inverno.

“Ovviamente ho un obiettivo ed è quello di battere il mio compagno di squadra”, ha dichiarato Valtteri Bottas. “Che sia Lewis o un qualsiasi altro pilota non importa. Ogni guidatore in Formula 1 è un contendente molto serio e forte. Non va sottovalutato nessuno. Personalmente preferisco concentrarmi su me stesso”.

Bottas correrà quest’anno per la Mercedes, ma non ha alcuna garanzia di restare in squadra anche nel 2022. Questa situazione lo porterà di conseguenza a cercare di approfittare di qualunque occasione che gli capiterà sotto mano.

OMNISPORT | 27-01-2021 10:59