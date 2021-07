F1, Brawn sulla sprint race: "Voglio i piloti a tutto gas"

Sabato 17 luglio cambia la Formula uno, con la prima gara di qualificazione della storia. A Silverstone, dove tutto ebbe inizio 71 anni fa, si aprirà una nuova pagina con la sprint race, come ha osservato il responsabile sportivo di Formula One Group Ross Brawn: “Niente strategie, nessun pit stop, scelta libera delle gomme e libertà di consumo del carburante. Vogliamo che i piloti in quella mezzora (in Gran Bretagna si percorreranno 17 giri) vadano a tutto gas”.

Brawn spiega il format: “Ci sarà una sola ora di prove libere per regolare la macchina in vista del GP. Abbiamo discusso a lungo se fosse da considerare pole per le statistiche quella del venerdì o il vincitore della gara di sabato, alla fine la scelta è caduta su quest’ultimo perché, come avviene ora per la lotta per la pole, il risultato darà vita allo schieramento di partenza del gran premio”.

Brawn ha concluso con una sua convinzione: “Questo metodo di fare sperimentazione deve diventare un modello stabile per provare cose nuove anche in futuro: si fanno dei test, se la novità funziona si introduce, altrimenti e si seguono altre strade”.

OMNISPORT | 01-07-2021 13:35