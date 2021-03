F1, Brivio e la Alpine 2021: "Ottimo lavoro, Alonso uno dei più grandi talenti"

Durante la presentazione della Alpine 2021 ha preso parola Davide Brivio, nuovo team manager: “Ho incontrato virtualmente nuove persone e ho cercato di capire il più possibile come funziona il team nell’ambiente della Formula 1. Ritrovo alcuni aspetti che sono in comune con le mie precedenti esperienze nel motorsport, mentre altri sono assolutamente inediti. La scuderia evolve ad altissimi livelli e sono contento di vedere come è tutto organizzato. Entro in questo nuovo mondo con la volontà di dare il mio contributo. Il nostro obiettivo è sfruttare tutto il potenziale della monoposto sviluppata e preparata ad Enstone e Viry. La scuderia ha fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. È nostro desiderio proseguire su questa strada puntando ad essere più competitivi e ad ottimizzare le nostre operazioni. Possiamo migliorare in certi ambiti per portare al massimo le performance della monoposto”.

Il manager italiano si troverà a dover gestire una coppia di piloti estremamente interessante: Alonso e Ocon: “Fernando è un Campione del Mondo e uno dei più grandi talenti della Formula 1. Porterà al team la sua esperienza e competenze. È stato via per due anni per vivere altre esperienze, ma ora vuole tornare alla Formula 1. Ciò evidenzia il suo irrefrenabile desiderio di avere successo e ottenere buoni risultati. Anche Esteban è un pilota interessante e fa parte della nuova generazione. L’anno scorso è cresciuto molto a fine stagione. Ha raggiunto un buon livello e può affrontare quest’anno con positività, continuando con lo stesso team e un’auto simile”.

Una coppia non facile da gestire: “Non credo che la relazione con Fernando sarà difficile. Ho parlato con lui, mi è sembrato un ragazzo assolutamente normale, ma estremamente motivato. Vuole trarre il meglio dalla sua vettura: non è tornato solo per guidare, vuole dei risultati, vuole togliersi ancora delle soddisfazioni. E’ ambizioso, esigente, ma questo mi piace in un pilota”.

OMNISPORT | 02-03-2021 19:17