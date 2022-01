F1, Brown: “È solo questione di tempo prima che Sainz inizi a vincere”

11-01-2022 13:15

La stagione di Formula Uno che si è appena conclusa ha evidenziato come Carlos Sainz sia un pilota ormai capace di abbinare esperienza e qualità di guida.

Il pilota della Ferrari ha contribuito in modo importante a portare punti preziosi al team del Cavallino che ha finito la stagione al terzo posto della classifica costruttori. L’ex pilota della Mclaren si è rivelato di fondamentale importanza per la risalita della squadra di Woking, nella zona medio-alta della classifica dopo le vicissitudini attraversate con Fernando Alonso e la Honda nel triennio 2015-2017.

Ecco perchè la Ferrari ha voluto puntare decisa su di lui. Tuttavia, prima ancora della Rossa, fu proprio Zak Brown, Amministratore Delegato della McLaren, a scommettere sulle potenzialità del numero 55, emerse dopo le esperienze trascorse dapprima in Toro Rosso e successivamente alla Renault.

Il manager statunitense, nel corso di un’intervista a gpfans.com, ha ribadito tutta la sua stima per l’attuale compagno di squadra di Charles Leclerc – che ha ottenuto meno podi stagionali rispetto a Sainz – ritenendo che l’appuntamento con la prima vittoria sia ormai vicino: “È un grande pilota – ha commentato – ed è solo una questione di tempo prima che inizi a vincere le gare.

Se ha una macchina che è abbastanza competitiva per vincere, Carlos sarà sul gradino più alto del podio, sono sicuro”. In conclusione, Brown ha sottolineato la nuova filosofia applicata dalla Ferrari per poter tornare a vincere i mondiali, esattamente la stessa interpretata dalla McLaren per la medesima ragione. Nello specifico, entrambe hanno voluto optare per un equilibrio tra gioventù ed esperienza nel comporre le rispettive coppie di piloti: “Hanno due buoni piloti. Carlos ha fatto un lavoro sensazionale, non mi sorprende”.

