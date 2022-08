F1, Button: "Se non ci sarà più Spa, sarò molto arrabbiato"

14-08-2022 18:54

Sarà il prossimo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1, il GP del Belgio, sulla storica pista di Spa-Francorchamps. Ma è molto probabile che dall’anno prossimo la corsa delle Ardenne non farà più parte del calendario del Mondiale. Un’eventualità da evitare secondo Jenson Button, campione del mondo 2009.

L’ex pilota inglese ne ha parlato al podcast di WTF1: “Se Spa non farà parte del calendario, sarò molto arrabbiato – così Button -. Se cancellano Spa non è perché non sia un bel circuito. È uno dei migliori del mondo, le gare sono incredibili, i piloti e le squadre amano andarci”.

Secondo Button ci deve essere un mix fra i circuiti storici e le nuove tappe in calendario: “Sappiamo che la F1 è intrattenimento, ma dobbiamo assicurarci di mantenere le gare emozionanti e andare in circuiti che diano grandi possibilità di vedere i piloti felici”.