F1, cade uno storico record di Fernando Alonso

20-11-2022 21:13

Per la prima volta nella sua storia, Fernando Alonso è stato sconfitto dal compagno di scuderia: lo spagnolo della Alpine ha raccolto nel 2022 162 punti, quattro in meno di Esteban Ocon.

Il francese è riuscito nell’impresa di essere il primo in 19 anni di carriera dell’asturiano a battere Alonso con la stessa macchina. In passato Trulli, Villeneuve, Fisichella, Pique, Grosjean, Massa, Raikkonen, Button, Vandoorne e anche lo stesso Lewis Hamilton (pareggiò nel 2007 con 109 punti a 109) non c’erano mai riusciti. Lo riporta Formulapassion.

Alonso lascerà la Alpine a fine stagione, per trasferirsi all’Aston Martin, dove prenderà il posto di Vettel.