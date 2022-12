F1, cambia il team principal McLaren

13-12-2022 17:02

Dopo il cambio in casa Ferrari del Team Principal la stessa decisione arriva anche alla McLaren.

Il sostituto di Andreas Seidl, da poco diventato nuovo CEO di Sauber è infatti Andrea Stella.

Stella fa parte del team dal 2015 e fino alla scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di Executive Director. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale: “Andrea ha una grande esperienza in F1 e ha dimostrato di avere successo sia in pista che fuori. È stato un membro chiave del team McLaren F1 dal 2015, lavorando come responsabile delle operazioni di gara, direttore delle prestazioni e dal 2019 come direttore esecutivo delle corse. Andrea ha iniziato la sua carriera con 15 anni in Ferrari, tra cui come Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015). Andrea si è laureato in Ingegneria aerospaziale e successivamente ha conseguito un dottorato di ricerca in Ingegneria meccanica”.