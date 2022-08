31-07-2022 22:55

Weekend che vai, rimpianti che trovi. La stagione 2022 della Ferrari sembra ormai destinata a proseguire all’insegna di due leit motiv: lo strapotere in prova, con otto pole position su 13 GP stagionali, e una serie di contrattempi che hanno impedito troppe volte a Charles Leclerc e Carlos Sainz di vedere per primi la bandiera a scacchi.

Disastro Ferrari in Ungheria, la strategia affonda Leclerc

In Ungheria, però, la scuderia di Maranello ha toccato il punto più basso dell’anno, vanificando con errori fatali di strategia il buon lavoro svolto sabato dalla coppia di piloti, con Sainz in prima fila accanto al poleman Russell e Leclerc subito dietro. La decisione del muretto di montare la gomma dura nel secondo stint, nonostante la resa negativa che la hard aveva avuto sulle altre macchine nella prima parte di gara e i consigli di Pirelli, hanno infatti rovinato i piani del monegasco, costretto ad accontentarsi di un misero 6° posto.

Ferrari ad alta tensione: Leclerc accusa, Binotto risponde

Comprensibile quindi lo scoramento a fine gara per Leclerc, che dopo un sabato difficile era riuscito a ritrovarsi compiendo anche un sorpasso da maestro su George Russell. Il pilota monegasco non è andato per il sottile nel criticare la strategia del box: “Nel primo e nel secondo stint la macchina andava bene con le gomme medi e avrei voluto tirare il più a lungo possibile. Poi però abbiamo preso la decisione di andare sulle hard e abbiamo perso tantissimo tempo. Ne parleremo con la squadra, per migliorare, adesso non è il momento di parlarne“.

Parere diverso per Mattia Binotto, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha deviato l’attenzione sul passo gara, assai inferiore rispetto alle aspettative non solo rispetto alla Red Bull, ma anche alla Mercedes: “Il risultato non è stato quello che ci attendevamo, ma è prematuro parlare di strategia sbagliata – il pensiero del team principal – Purtroppo la vettura non ha funzionato, non avevamo il passo di Red Bull e Mercedes. La strategia la dovremo valutare, non dico che sia stata la migliore possibile, ma non è stata il problema principale“.

La Red Bull schernisce la Ferrari: “Strategia chiaramente sbagliata”

Ora la Formula 1 andrà in vacanza fino a fine agosto, quando inizierà il rush finale del Mondiale. I GP da disputare sono ancora nove, ma gli 80 punti di vantaggio di Max Verstappen suonano come una condanna per Leclerc, che prima di staccare la spina per qualche settimana ha comunque voluto spegnere il fuoco della polemica: “Finora la stagione è stata in altalena, ma già non vedo l’ora di ricominciare”.

Oltre al danno della controprestazione dell’Hungaroring, tuttavia, per la Ferrari c’è anche la beffa dell‘ironia dei rivali. Commentando l’ottavo successo stagionale, infatti, Max Verstappen non ha mancato di rimarcare di aver colto un successo del tutto inatteso: “Non mi aspettavo di vincere qui e mi sono anche permesso di fare un testacoda…“. Ancora più duro l’affondo del team principal di Milton Keynes Christian Horner, impietoso nel sottolineare gli errori di Maranello: “Abbiamo iniziato a sperare di vincere quando abbiamo visto Leclerc montare le hard, che oggi non era chiaramente la gomma giusta viste le basse temperature“.

A rincarare la dose ha poi pensato prima un video diventato virale subito dopo la fine del GP, nel quale Verstappen, Russell e Hamilton parlano con il sorriso sulle labbra e incredulità delle scelte adottate al muretto Ferrari e poi il padre di Max Verstappen, Jos, che in un’intervista a ‘De Telegraaf’ ha sottolineato la ripetitività degli errori dal muretto della Ferrari: “La Ferrari sbaglia sempre strategia. Può succedere, ma a loro accade quasi sempre… Il gap nelle classifiche si spiega così“.