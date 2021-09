F1, Capito dà il benvenuto ad Albon

Il domino dei piloti del Mondiale 2022 di Formula 1 prende forma.

Gli incastri tra Mercedes, Alfa Romeo e Williams hanno portato Valtteri Bottas nella scuderia del Biscione al posto di Kimi Raikkonen, che lascerà le corse al termine della stagione, e Geroge Russell al fianco di Lewis Hamilton, con ingaggio di Alex Albon da parte della Williams.

Il team principal della scuderia di Grove, Jost Capito, ha spiegato cosa ha portato il team a preferire il pilota anglo-thailandese all’olandese Nyck De Vries, sebbene Albon sia un prodotto di casa Red Bull e la Williams sia motorizzata Mercedes…

“È stata una decisione molto difficile da prendere perché c’era la scelta fra un paio di piloti molto forti, ma quando ci è stata prospettata una combinazione di gioventù ed esperienza in Formula 1 non abbiamo esitato. Alex e Nicholas Latifi sono stati compagni di squadra in Formula 2: i due hanno un ottimo rapporto e vogliamo assicurarci che ci possa essere una buona comunicazione tra i due lati del box. Volevamo proseguire anche con Latifi, perché non mi piace l’idea di cambiare i due piloti contemporaneamente, anche perché Nicky sta facendo un ottimo lavoro quest’anno ed è in costante crescita, per cui potrà fare ancora meglio l’anno prossimo”.

“Conosco Toto Wolff dai tempi della Volkswagen – ha aggiunto Capito – e sono contento che abbia capito le nostre esigenze, sebbene Nyck fosse il suo pilota in Formula E. Penso sia felice se resterà ancora una stagione in Formula E, anche se convengo che Nyck meriterebbe un posto in Formula 1. Noi, però, dobbiamo bilanciare tra giovinezza ed esperienza: è per questo che abbiamo puntato su Alex. Toto sa benissimo che non siamo un team B e non siamo una squadra satellite Mercedes. Wolff è anche consapevole delle capacità di Albon ed è dell’opinione che meriti un posto in Formula 1”.

OMNISPORT | 08-09-2021 18:26