F1, Capito: "Russell bravo ed esigente”

George Russell è un potenziale campione, e di questo se n’è accorto anche il nuovo amministratore delegato della Williams, Jost Capito. L’esperto manager tedesco è rimasto davvero piacevolmente impressionato dalle qualità del pilota inglese, sia per quanto riguarda la guida sia per ciò che concerne la maturità del dialogo con il team, asserendo quanto sia soddisfacente e al contempo anche difficile lavorare con un ragazzo così esigente.

Russell, è in prestito dalla Mercedes per il terzo anno, è un vero e proprio diamante che la Williams potrà godersi sicuramente per il 2021, ma non si sa per quanto altro tempo ancora.

Queste le parole del manager Capito al sito ufficiale della Formula 1: “È davvero impossibile non rimanere colpiti dalle capacità di guida di George, ma anche dalle qualità caratteriali, di quanto sia avanti nonostante abbia solo 23 anni. Parlare con lui è davvero fantastico, non è come parlare con un pilota giovane, capisce tutto, sa bene cosa sta facendo, è completamente focalizzato sui suoi obiettivi ed è consapevole di quanto sia forte. Talvolta non è facile lavorarci perché è un pilota davvero esigente. Ma adoro i piloti che spingono la squadra e non si accontentano mai, perché sono il genere di ragazzi che un giorno saranno campioni del mondo”.

