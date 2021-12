F1, Carlos Sainz conquistato dalla Ferrari: messaggio per il rinnovo

28-12-2021 11:18

Galvanizzato dall’ottimo finale di stagione con la Ferrari, Carlos Sainz in un’intervista ad As ha parlato in merito a un possibile rinnovo con la scuderia di Maranello.

Il contratto dell’iberico è infatti in scadenza al termine del 2022: “Non ho fretta di rinnovare, avendo ancora un altro anno di contratto. Ma è vero che in questo momento non mi vedo da nessuna parte che non sia la Ferrari, sia a medio che a lungo termine. Sono felice qui, mi diverto molto e dopo ogni fine settimana torno a casa con il sorriso e l’orgoglio di essere un pilota Ferrari”.

“E se a questo si aggiungeranno anche i buoni risultati, penso che non ci sarà un volante migliore della Ferrari. Quando sono arrivato in Renault nel 2018, la mia squadra è stata la migliore delle altre. E così nel 2019 e 2020 in McLaren e nel 2021 alla Ferrari, sono quattro anni consecutivi. Non so quanto ci sia di mio in questa statistica, ma mi piace farne parte”.

