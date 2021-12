F1, Charles Leclerc: “Non siamo stati troppo fortunati in alcuni GP”

09-12-2021 14:05

Un grande passo avanti è stato fatto dalla Ferrari che rispetto all’ultimo campionato delmondo è stata più competitiva e ha avuto meno problemi in pista. Certo il gap con Mercedes e Red Bull è ancora ampio da colmare, ma gli uomini di Maranello hanno dimostrato di essere sulla strada giusta.

Non si accontenta certamente Charles Leclerc che dal 2022 spera di poter guidare una monoposto molto più competitiva che possa mettere nelle condizioni il monegasco, come del resto anche lo spagnolo Carlos Sainz, di competere per il titolo iridato.

Attualmente quinto nella classifica riservata ai piloti con 158 punti, il margine sull’alfiere della McLaren Lando Norris è di soli 4 punti. Per cui le motivazioni per concludere al meglio ci sono: “Spingeremo come al solito perché dobbiamo centrare i nostri obiettivi. In Arabia Saudita abbiamo avuto un buon passo, ma poi siamo stati anche un po’ sfortunati per quanto è accaduto. Non amo parlare di cattiva sorte, ma quest’anno alcuni episodi non ci sono stati favorevoli, come a Monaco e a Budapest. Come squadra, però, devo dire che abbiamo avuto una buona annata, diversa dal 2020 che è stata difficile sotto tutti i punti di vista. Mi auguro che i progressi compiuti possano riflettersi anche l’anno prossimo“, ha dichiarato Charles nella conferenza stampa di presentazione del GP di Abu Dhabi.

Il monegasco infine,si è soffermato sui miglioramenti compiuti dalla scuderia di Maranello: “Abbiamo migliorato il nostro modo di lavorare e c’è una correlazione più efficace tra la pista e la fabbrica. Si può e si deve ancora crescere, ma conosciamo i nostri punti deboli e sappiamo cosa fare“.

