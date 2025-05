F1 classifica piloti e costruttori dopo Imola: Verstappen riduce il distacco dal leader Piastri. Hamilton supera Antonelli

La classifica piloti e costruttori del Mondiale 2025 di F1 dopo il Gran Premio di Emilia Romagna vinto da Verstappen: l'olandese riduce il distacco dal leader Oscar Piastri

Max Verstappen domina come ai bei tempi (per Red Bull) il GP di Imola, costruendo il suo successo con una sontuosa partenza in cui è riuscito a mettere in fila i diretti rivali. Quasi una passeggiata sul velluto la sua, con un copione che ormai rappresenta quasi una costante nelle ultime due stagioni: sul podio salgono entrambe le McLaren, mentre in una gara che si accesa in particolare sul finale visti i duelli fratricidi in pista tra le vetture papaya e tra le Ferrari, queste ultime risorgono dalla catastrofe delle qualifiche, con il quarto posto di Lewis Hamilton e il sesto (sarebbe potuto essere anche quinto, ma dal team hanno preferito lasciare la posizione ad Alex Albon per evitare penalità) di Charles Leclerc.

La cronaca e il report del GP di Imola

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

F1, classifica piloti dopo il Gp di Emilia Romagna

Oscar PIASTRI (McLaren) – 146 punti Lando Norris (McLaren) – 133 punti Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 124 punti George RUSSELL (Mercedes) – 99 punti Charles LECLERC (Ferrari) – 61 punti Lewis Hamilton (Ferrari) – 53 punti Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 48 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Imola

McLaren – 279 punti Mercedes – 147 punti Red Bull – 131 punti Ferrari – 114 punti Williams – 51 punti

F1, calendario senza sosta: si va a Monaco

Una bella tripletta per festeggiare il ritorno della Formula 1 in Europa. E così dopo Imola il calendario del Mondiale 2025 di F1 prevede un back to back to back. Dall’Italia a Monaco e poi in Spagna, così senza soluzione di sosta. Quindi nemmeno il tempo di fare le valigie dall’Emilia Romagna che si va nel Principato per lo storico Gran Premio di Monaco nel week end 23-25 maggio.