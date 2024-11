F1, McLaren ci crede, Norris pure: passo indietro Ferrari. Classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Brasile

Cosa è successo nella Sprint del Gp del Brasile: l'ordine di scuderia McLaren con Piastri che regala la vittoria a Norris davanti a Verstappen. Ferrari non bene. Come cambiano le classifiche piloti e costruttori

Pochi brividi rispetto ad Austin ma tanta tensione, quella sempre. Anche la Sprint del Gran Premio del Brasile non ha tradito le attese. La McLaren è tornata dominante con la doppietta a posizioni invertite per ordine di scuderia cosa che era mancata in altre occasioni, vedi Ungheria. La vittoria di Norris rilancia ulteriormente l’inglese in ottica classifica piloti. Ma Verstappen dà anche un bel segnale al di là del rischio penalizzazione. Dopo due garone la Ferrari resta un attimo spettatrice a Interlagos con Sainz anonimo e Leclerc encomiabile ma fuori dal podio.

La cronaca e il report della Sprint di Interlagos

F1, classifica piloti dopo la Sprint del Brasile: Norris guadagna 2 punti

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 368 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 323 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 296 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 258 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 244 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo la Sprint di Interlagos

1) McLaren– 587 punti

2) Ferrari – 546 punti

3) Red Bull – 518 punti

4) Mercedes – 369 punti

5) Aston Martin – 86 punti

F1, domani bis a Interlagos poi un po’ di pausa prima di Las Vegas

La tripletta “oltreoceano” partita da Austin negli Usa e continuata nel centro America in Messico si conclude in Sud America con il Gran Premio del Brasile previsto domenica sera, ora italiana. Dopo questo tour de force infernale con 3 gare in 15 giorni con due Sprint il calendario del Mondiale 2024 prevede finalmente una sosta prima di tornare ancora una volta negli Stati Uniti, il GP di Las Vegas (22-24 novembre) terzultima gara prima del Qatar e la chiusura ad Abu Dhabi.