F1, diretta Sprint GP Brasile LIVE: Leclerc medita lo scherzetto alle McLaren in prima fila

Cronaca in diretta

La Formula 1 torna in pista, e lo fa con la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2024. Nella gara breve sulla pista di Interlagos sarà prima fila tutta McLaren con Piastri in pole davanti a Norris mentre alle loro spalle ci saranno le Ferrari di Leclerc e Sainz con in mezzo Verstappen. La classifica piloti è attualmente così composta:

Max Verstappen (362 pt.) Lando Norris (315 pt.) Charles Leclerc (291 pt.) Oscar Piastri (251 pt.) Carlos Sainz Jr. (241 pt.)

McLaren pigliatutto nelle qualifiche della Sprint Race del Gran Premio del Brasile: è Oscar Piastri a prendersi la pole beffando con un ultimo giro da paura il compagno Lando Norris, in lotta per il Mondiale, e che aveva dominato le libere del mattino, Q1 e Q2. Alle spalle della due monoposto orange la Ferrari di Charles Leclerc anche lui autore di un gran giro da qualifica, poi la Red Bull di Max Verstappen, mentre l’altra rossa di Carlos Sainz aprirà la terza fila con la Mercedes di Russell.

Hamilton è stato eliminato in Q2 al pari di Sergio Perez. Completano la top ten Gasly, Lawson, Albon e Bearman che sostituisce l’influenzato Magnussen sulla Haas. La Gara Sprint del Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 23 giri. Partenza in programma per le 15.00 di sabato 2 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:08.899

McLaren 2. Lando Norris 1:08.928

McLaren 2ª fila 3. Charles Leclerc 1:09.153

Ferrari 4. Max Verstappen 1:09.219

Red Bull 3ª fila 5. Carlos Sainz 1:09.257

Ferrari 6. George Russell 1:09.443

Mercedes 4ª fila 7. Pierre Gasly 1:09.622

Alpine 8. Liam Lawson 1:09.941

RB 5ª fila 9. Alexander Albon 1:10.078

Williams 10. Oliver Bearman s.t.

Haas 6ª fila 11. Lewis Hamilton 1:09.941

Mercedes 12. Nico Hülkenberg 1:09.964

Haas 7ª fila 13. Sergio Perez 1:10.024

Red Bull 14. Franco Colapinto 1:10.275

Williams 8ª fila 15. Valtteri Bottas 1:10.595

Kick Sauber 16. Fernando Alonso 1:10.978

Aston Martin 9ª fila 17. Esteban Ocon 1:11.052

Alpine 18. Yuki Tsunoda 1:11.121

RB 10ª fila 19. Lance Stroll 1:11.280

Aston Martin 20. Guanyu Zhou 1:12.978

Kick Sauber