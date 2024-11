F1, Verstappen mani sul mondiale: Ferrari limita i danni, colpo Alpine. Classifica piloti e costruttori post Brasile

Successo di tutto nel Gp del Brasile: la rimonta capolavoro di Verstappen, il doppio colpo della Alpine sul podio, la resilienza di Leclerc quinto che limita i danni per la Ferrari contro Red Bull e McLaren

Un Gran Premio del Brasile pazzo come nella migliore tradizione. Che ha restituito un Max Verstappen in formato quarto Mondiale quello piloti che dopo tutti i calcoli e le congetture di questo periodo sulla rimonta di Norris, l’olandese ha rimesso quasi in cassaforte. Da solo SuperMax (Perez fuori dai punti) ha rilanciato anche il Mondiale costruttori della Red Bull che ha recuperato punti sulla McLaren e Ferrari. Leclerc stando davanti a Norris e Piastri con Sainz ritirato ha limitato i danni.

La cronaca e il report del GP del Brasile

F1, classifica piloti dopo il Brasile: Verstappen dà la mazzata definitiva

Bottino pieno per Max Verstappen che torna dalla gara di San Paolo con 26 punti, anche quello addizionale per il giro veloce ristabilendo a +62 il vantaggio su Norris. E a Las Vegas potrebbe già essere match point per SuperMax.

Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 393 punti

Lando NORRIS (McLaren) – 331 punti

Charles LECLERC (Ferrari) – 307 punti

Oscar PIASTRI (McLaren) – 262 punti

Carlos SAINZ (Ferrari) – 244 punti

La classifica piloti completa

F1, classifica costruttori dopo Interlagos

Il 5° posto di Leclerc è prezioso per la Ferrari che senza Sainz ritirato resta comunque a tiro dietro la McLaren, torna in zona però la Red Bull grazie ai 26 di un incontenibile Verstappen. Plauso alla Alpine che con questo doppio colpo di Ocon e Gasly in un sol colpo ha passato Haas e Racing Bulls.

McLaren– 593 punti

Ferrari – 557 punti

Red Bull – 544 punti

Mercedes – 382 punti

Aston Martin – 86 punti

Alpine – 49 punti

F1, ora un po’ di pausa prima di Las Vegas

Si è chiusa con Interlagos la tripletta “oltreoceano” partita da Austin negli Usa e continuata nel centro America in Messico. Dopo questo tour de force infernale con 3 gare e due Sprint in 15 giorni il calendario del Mondiale 2024 prevede finalmente una sosta prima di tornare ancora una volta negli Stati Uniti, il GP di Las Vegas (22-24 novembre) terzultima gara prima del Qatar e la chiusura ad Abu Dhabi.