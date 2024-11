F1 diretta GP Brasile LIVE: Norris parte dalla pole, Leclerc sesto, Sainz e Verstappen indietro

Cronaca in diretta

Domenica piena per la Formula 1 che a poche ore dalla fine di una interminabile qualifica a eliminazione si appresta a disputare il Gran Premio del Brasile, quartultimo appuntamento del Mondiale 2024. Ieri la doppietta McLaren Norris-Piastri nella Sprint col podio di Leclerc dopo la penalizzazione di un Verstappen ancor più nevoso dopo l’eliminazione in Q2 oggi. Norris scatterà dalla pole con Charles sesto, e tanti big nelle retrovie: Sainz, Max ed Hamilton. La classifica piloti è attualmente così composta:

1) Max VERSTAPPEN (Red Bull) – 367 punti

2) Lando NORRIS (McLaren) – 323 punti

3) Charles LECLERC (Ferrari) – 297 punti

4) Oscar PIASTRI (McLaren) – 258 punti

5) Carlos SAINZ (Ferrari) – 244 punti

Successo di tutto e di più nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile che alla fine hanno premiato Lando Norris che ha fatto la pole tra i sopravvissuti del Q3. Una vera qualifica a eliminazione quella di una insolita domenica mattina, dopo il rinvio di ieri, tra incidenti e bandiere rosse: ben 5 causate in successione da Colapinto, Sainz, Stroll, Alonso e Albon che non partirà.

Norris partirà in prima fila davanti a Russell e poi agli exploit di Tsunoda, Ocon e Lawson che hanno fatto meglio della Ferrari sopravvissuta di Leclerc. Sainz partirà 13°. Ancora peggio Verstappen che è stato eliminato in Q2 dalla bandiera rossa causata da Stroll. Furioso Max che dovrà partire 17° viste le 5 posizioni di penalizzazione per cambio al motore endotermico.

Il Gran Premio del Brasile si disputa sul Circuito di Interlagos. Sono previsti 71 giri. Partenza in programma per le 18.00 di domenica 3 novembre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Lando Norris 1:23.405

McLaren 2. George Russell 1:23.578

Mercedes 2ª fila 3. Yuki Tsunoda 1:24.111

RB 4. Esteban Ocon 1:24.475

Alpine 3ª fila 5. Liam Lawson 1:24.484

RB 6. Charles Leclerc 1:24.525

Ferrari 4ª fila 7. Alexander Albon 1:24.657

Williams 8. Oscar Piastri 1:24.686

McLaren 5ª fila 9. Fernando Alonso 1:28.998

Aston Martin 10. Lance Stroll s.t.

Aston Martin 6ª fila 11. Valtteri Bottas 1:26.472

Kick Sauber 12. Sergio Perez 1:28.158

Red Bull 7ª fila 13. Carlos Sainz 1:29.406

Ferrari 14. Pierre Gasly 1:29.614

Alpine 8ª fila 15. Lewis Hamilton 1:31.150

Mercedes 16. Oliver Bearman 1:31.229

Haas 9ª fila 17. Max Verstappen 1:27.771*

Red Bull 18. Franco Colapinto 1:31.270

Williams 10ª fila 19. Nico Hülkenberg 1:31.623

Haas 20. Guanyu Zhou 1:32.263

Kick Sauber