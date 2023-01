F1, Coulthard ammira Hamilton anche nella sconfitta

20-01-2023 20:56

Le battaglie che rasentevano lo scontro fisico, la rimonta di Lewis Hamilton e il beffardo ultimo giro dell’ultimo GP, quello di Abu Dhabi: la F1 2021 è un romanzo destinato a rimanere nella storia dello sport.

L’ex pilota David Coulthard, nel corso di un evento Red Bull tenutosi a Dublino, è ritornato su quel finale simile tanto intriso di adrenalina quanto di polemica: “Se fossero stati protagonisti i vari Senna, Prost, Schumacher e Hakkinen? Amo il lato romantico di questo sport e immagino sarebbero scesi dall’abitacolo e si sarebbero stretti la mano, come capita ai grandi pugili sul ring, ma in prima persona mi dico – Mi starei ancora lamentando, avrei protestato sino alla Corte Europea; tutto ciò spiega la grandezza dell’uomo Hamilton nel fare i complimenti a Verstappen in quel momento sportivo così sportivamente doloroso”.