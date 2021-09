F1, Coulthard: “Bottas mi ha sorpreso in negativo a Sochi”

In un chiacchierata concessa alle colonne di Servus TV, David Coulthard ha parlato delle performance mostrate da Valtteri Bottas in Russia, precisando come il finlandese l’abbia sorpreso in negativo, visto che la pista di Sochi è sempre stata un suo personale “fortino”.

Nell’ultimo Gp però, il feeling con la pista russa non c’è stato, anzi il finlandese non è riuscito a sfruttare questo vantaggio, faticando tremendamente in gara anche nel confronto diretto con vetture meno performanti della sua W12.

“Valtteri mi ha sorpreso in negativo a Sochi”, ha affermato lo scozzese. “Di solito è sempre molto veloce in Russia, ma lo scorso fine settimana ha mostrato ben poco di positivo, soprattutto in gara, dove si è perso nelle retrovie della classifica. Penso che lui e Sergio Perez non riusciranno a giocare un ruolo chiave nella lotta tra Max Verstappen e Lewis Hamilton per la conquista del campionato piloti”.

OMNISPORT | 29-09-2021 14:49