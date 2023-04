F1: da Baku arriva il nuovo format di qualifiche

Sarà ufficializzato martedì: il sabato, al posto delle FP2, ci sarà un inedito turno di qualifiche per la griglia della Gara Sprint pomeridiana

22-04-2023 09:45

Dopo averne a lungo parlato, martedì arriverà il via libera a una grossa novità in Formula Uno, operativa dal Gp di Baku, in Azerbaigian. Ci sarà un nuovo format di qualifiche che modificheranno il programma del sabato. Lo scrive Motorsport.com. Martedì ci sarà una riunione della Formula 1 Commission con i rappresentanti di squadra, Fia e Liberty Media: è qui che sarà ufficializzata, dopo il voto, la novità, già in funzione dal prossimo fine settimana.

Il venerdì dei Gran Premi non cambierà praticamente nulla. Ci sarà la sessione di prove libere al mattino e il turno di qualifica nel pomeriggio. A differenza dei fine settimana con le sprint, i risultati delle qualifiche definiranno la griglia di partenza del Gran Premio in programma domenica.

Le novità più grandi saranno inserite nella giornata di sabato. Non ci sarà la sessione FP2, ma un inedito turno di qualifica che definirà la griglia di partenza della gara sprint del pomeriggio. Non sono stati resi noti ancora i dettagli per questo turno, ma potrebbe essere suddiviso in tre turni di durata ridotta.

Avremo dunque due sessioni di qualifiche che potrebbero mettere in difficoltà le scuderie per quel che riguarda le gomme: ogni pilota avrà a disposizione due set di pneumatici hard, quattro di medie e sei di soft per tutto il weekend.