F1, Damon Hill: "Sarà difficile per Verstappen mantenere la calma"

29-10-2021 20:27

L’ex pilota della Williams Damon Hill a F1 Nation ha avvisato Verstappen, che si sta giocando il titolo con Lewis Hamilton: “Penso che sarà difficile per Max mantenere la calma. Perché ora, con 12 punti di vantaggio, vede la luce alla fine del tunnel. Quella piccola luce che ti dice ‘Sei un campione del mondo’, e allora sai che tutto può ribaltarsi e andare a favore di Hamilton. Max ha tutto da perdere: ce l’ha quasi fatta, ma può sempre perdere il titolo, e questo ti porta tensione, mentre invece devi rimanere calmo”.

“Che cosa ha Lewis per attaccare? Sembra che stia perdendo le cose di cui ha bisogno per attaccare Max. Quindi penso che, in un certo senso, Verstappen sia a suo agio con una macchina che a tutti gli effetti può aiutarlo a vincere. Ma deve tenere ben presente che è molto più difficile essere ancora davanti quando il traguardo si avvicina“, sono le parole del driver britannico.

OMNISPORT