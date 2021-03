F1, Daniel Ricciardo primo nella mattinata di test: "Sempre bello!"

Nel giorno dell’esordio sulla sua nuova McLaren, Daniel Ricciardo si regala il primo tempo nella giornata di testa in Bahrain. L’’australiano si è messo dietro di pochi millesimi l’AlphaTauri di Pierre Gasly e la Red Bull di Max Verstappen, ma i riferimenti cronometrici contano fino a un certo punto, anche perché nel pomeriggio Super Max e il compagno di squadra Lando Norris hanno fatto meglio.

La cosa importante è stata prendere confidenza con la sua McLaren MCL35M, vero scopo di questi primi test:

“È stata davvero una buona giornata, tutto è andato liscio. Ovviamente è sempre bello vedere il proprio nome in cima alla classifica, ma in realtà il primo giorno di test è importante solo per l’affidabilità. Dovevamo assicurarci che tutto funzionasse, così è stato e per questo siamo felici. Lì fuori era sicuramente caldo, ventoso e sabbioso, era difficile guidare in pista ma è stata assolutamente una bella sensazione essere di nuovo sul tracciato con gli altri. Non abbiamo davvero un punto di riferimento o molto da confrontare al momento. Dovremo aspettare il Q3 delle prime qualifiche per capire dove siamo”.

