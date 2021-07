F1: David Richards valuta candidatura a presidente FIA

Mancano poco più di 5 mesi alle elezioni per il ruolo di presidente della Federazione Internazionale dell’Automobilismo si terranno il prossimo dicembre e i due candidati emersi nei mesi scorsi, Graham Stoker e Mohammed Ben Sulayem, stanno presentando gli staff che li accompagneranno in caso di vittoria.

Nel paddock di Silverstone, nel ruolo di boss del motorsport inglese, era presente David Richards, che non ha escluso una propria candidatura che sarebbe sicuramente più che autorevole.

“Mi è stato chiesto di candidarmi, ed è un qualcosa che valuterò con molta attenzione“, ha spiegato Richards all’agenzia Reuters, proseguendo: “Come capo del motorsport britannico, sto attendendo le iniziative che gli attuali candidati saranno pronti a sostenere in caso di elezione. Ci sono alcune risposte importanti a dei problemi che attendiamo di vedere come saranno trattate. In ogni caso se un candidato dovesse essere reputato appropriato, lo sosterremmo. Ma in generale nel motorsport vige una regola, non dire ‘mai’ su nulla“.

OMNISPORT | 16-07-2021 11:55