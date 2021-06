F1, De la Rosa promuove Sainz

Alla prima stagione in Ferrari, col passare delle gare Carlos Sainz sta mostrando progressivamente tutto il proprio potenziale e le proprie qualità alla guida della Rossa, monoposto con cui a Montecarlo è anche riuscito a salire sul podio.

Ovviamente, sia i tifosi che gli addetti ai lavori sperano che quello del Principato non resti un exploit occasionale ma che, al contrario, rappresenti solo la prima di tante prestazioni di valore che, terminato l’adattamento, lo spagnolo riuscirà a incamerare con la Ferrari, vettura sulla quale, come evidenziato da Pedro de la Rosa, il madrileno si sta rivelando particolarmente solido.

“Sainz è un pilota estremamente solido e la gente si sta accorgendo della sua velocità di adattamento alla vettura e alla monoposto. Un risultato come quello raggiunto a Monaco era solo una questione di tempo, visto che nelle precedenti gare era riuscito a tenere il ritmo dei migliori” ha affermato lo spagnolo alla Gazzetta dello Sport prima di mettere in evidenza i suoi punti di forza.

“Carlos, dalla sua, ha una gran solidità e non si fa sopraffare dalla pressione. Non smette mai di imparare e ama conoscere fino in fondo ciò che sta guidando. Inoltre il rapporto con suo padre è genuino, ma anche estremamente competitivo, perchè quest’ultimo lo spinge costantemente a migliorarsi. Altri genitori non vedono i difetti nei propri figli” ha detto De la Rosa.

OMNISPORT | 11-06-2021 11:31