F1 di Baku, Charles Leclerc si prende la pole

11-06-2022 17:34

Buone nuove per la Ferrari con Charles Leclerc che si piazza davanti a tutti e conquista la pole a Baku. Distacco notevole con il secondo, ovvero Perez, segno di una prestazione perfetta.

Si tratta della 15esima pole in carriera e della 15esima con la Ferrari, le stesse di Felipe Massa(di più solo Schumacher, 58 e Lauda, 23). Inoltre, il monegasco va ad eguagliare anche un record importante detenuto da Schumacher, con l’ottava prima fila consecutiva.

Subito dopo la pole, Leclerc ha detto: “Mi è parso un gran giro, non me lo aspettavo perché mi pareva che la Red Bull fosse più forte. Per la gara sarà difficile la gestione delle gomme, ma mi sento molto entusiasta e ho fiducia sul passo”.

La classifica finale della Q3:

1 Charles LECLERC Ferrari1:41.359 4

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.282 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.347 6

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.455 5

5 George RUSSELL Mercedes+1.353 7

6 Pierre GASLY AlphaTauri+1.486 7

7 Lewis HAMILTON Mercedes+1.565 7

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.697 7

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.732 5

10 Fernando ALONSO Alpine+1.814