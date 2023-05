F1, la diretta del GP di Miami. LIVE

Le qualifiche di ieri hanno detto bene a Sergio Perez che, grazie soprattutto agli errori di Verstappen e Leclerc, è riuscito a ottenere la seconda pole stagionale e la terza in carriera. In prima fila col messicano, che avrà dunque una ghiottissima occasione per portarsi in testa al mondiale, c'è Fernando Alonso che ha centrato la seconda prima fila in stagione dopo quella di Jeddah.

20:50