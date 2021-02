F1, Domenicali conferma: "Possibili due gare in Bahrain"

Il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali ha confermato la possibilità di una doppia gara in Bahrain: “Sì, in calendario c’è un appuntamento che deve essere confermato. Sarebbe stato in Portogallo, ma la situazione-Covid è ancora difficile lì. Non appena saremo in grado di annunciare qualcosa, nei prossimi giorni o nei prossimi mesi, lo faremo. Un possibile piano B sarebbe una doppia gara in Bahrain: è sicuramente un’opzione sul tavolo, ma non c’è nulla di confermato”, sono le parole riportate da GPFans.

Sul Gp in Cina: “Naturalmente, la Cina è molto importante per tutti noi. Ma in questo momento sappiamo che il governo fino all’estate non è disposto a ospitare nessun evento internazionale. Potremo considerarla nel caso ci sia da cambiare una gara all’ultimo minuto. Speriamo davvero che le vaccinazioni in atto aiutino a stabilizzare la situazione-Covid nella seconda parte dell’anno“.

OMNISPORT | 07-02-2021 10:58