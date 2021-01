F1, Domenicali: "Coronavirus? Ci sono le condizioni per correre in sicurezza"

Il calendario 2021 della Formula 1 sarà composto da ben 23 gare. Un numero extra-large e anche una bella risposta data dalla Fia in termini di sicurezza visto che la pandemia di Coronavirus è ancora lontano dall’essere sconfitta.

Il Ceo della Formula 1, Stefano Domenicali, è orgoglioso e rassicura sulla possibilità che la prossima stagione venga disputata regolarmente: “Siamo contenti di poter confermare il numero di gare che avevamo pianificato – le parole dell’ex team principal della Ferrari riportate dall’Ansa – Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta. La pandemia non ci sta ancora permettendo un ritorno alla normalità, ma abbiamo mostrato nel 2020 che possiamo correre in sicurezza e che abbiamo competenze e esperienza per fare altrettanto nel 2021 e disputare la stagione”.

Una battuta anche sul ritorno della F1 ad Imola: “Stiamo lavorando con le autorità cinesi per trovare una soluzione per gareggiare nel 2021, se la situazione cambierà. Siamo molto contenti di aver raggiunto l’obiettivo del ritorno di Imola”:

OMNISPORT | 12-01-2021 11:12