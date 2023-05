F1, Domenicali non segue la MotoGp: "No a Sprint ogni sabato"

Il Ceo della F1: "Vogliamo mantenere un numero limitato, forse un terzo del calendario, e creare qualcosa di speciale".

12-05-2023 21:14

Il Ceo della Formula 1 Stefano Domenicali in un colloquio con gli analisti di Wall Street ha parlato delle gare sprint: “La nostra idea è quella di fare in modo che durante il weekend di gara ci sia sempre azione in pista. In effetti, il risultato della prima di quest’anno è stato molto incoraggiante, e tutti i nostri partner, promotori, media partner e anche i team sono molto soddisfatti. Ovviamente c’è qualcosa che dobbiamo ancora perfezionare, per capire se alla fine dell’estate si possa fare ancora meglio, ma in generale il primo weekend del formato sprint è stato fantastico”.

“Quando si vuole fare qualcosa di diverso in un ecosistema molto standardizzato, la reazione dei fan tradizionali è quella che bisogna aspettare a lungo termine. Con i nuovi fan abbiamo visto invece una reazione molto positiva, e i promotori hanno spinto per questo”:

“Non vogliamo che in futuro tutte le gare si svolgano con il formato sprint vogliamo mantenere un numero limitato, forse un terzo del calendario, e creare qualcosa di speciale per quanto riguarda la competizione che possa dare un valore sportivo con trofei e, naturalmente, opportunità commerciali a queste cose”.