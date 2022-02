F1, Domenicali: "Possiamo arrivare a 25 gare all'anno"

25-02-2022 19:37

Ecco le parole di Stefano Domenicali, grande capo della Formula 1, dopo l’annuncio della cancellazione del Gran Premio di Russia a Sochi.

“Parlando specificamente di quest’anno, a causa della situazione russa, posso solo confermarvi che abbiamo già dimostrato negli ultimi due anni di essere molto flessibili, e di non avere alcun problema nel trovare possibili soluzioni. Grazie anche al grande successo che la Formula 1 sta riscontrando, la possibilità di avere nuove gare in futuro è ancora molto grande ha aggiunto e, per quanto riguarda le possibili sedi per il futuro, mi limito ad affermare che vi sono alcune trattative in corso. Dobbiamo fare molte scelte per individuare i mercati strategici che riteniamo giusti per la Formula 1. Potremmo anche espandere il calendario perché, tecnicamente parlando, possiamo arrivare a 25 gare. È scritto nel nostro regolamento, è nel Patto della Concordia, e le squadre seguiranno la nostra visione su questo. Non dobbiamo dimenticare che quest’anno ci saranno 23 gare, il più alto numero nella storia della Formula 1. Quindi, valuteremo tutto senza alcuna fretta, al fine di analizzare tutte le situazioni che si presentano di fronte a noi”.

