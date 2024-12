F1, Gp Abu Dhabi 2024: info, orari e dove vedere in tv l'ultima gara della stagione. La Ferrari vuole Mondiale!

Ultimo weekend del Mondiale 2024 di F1, decisivo per l'assegnazione del titolo costruttori con il rush finale tra McLaren e Ferrari. Gli orari e tutte le info sul Gran Premio di Abu Dhabi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Tutto pronto per il gran finale della Formula 1. Il circuito di Yas Marina sarà teatro dell’ultima tappa della stagione: si corre il Gran Premio di Abu Dhabi. Con il titolo piloti già in cassaforte per Max Verstappen, l’attenzione è tutta sul duello per il Mondiale costruttori, conteso da Ferrari e McLaren.

Appuntamento dal sapore speciale per la Scuderia di Maranello, che per la prima volta nella storia del Circus, farà scendere in pista due fratelli, Charles e Artur Leclerc, insieme al volante della SF-24 durante le prime prove libere. Ma sarà anche l’ultima gara con la rossa per Carlos Sainz e per Lewis Hamilton con la Mercedes prima di approdare alla Ferrari nel 2025.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ferrari vs McLaren: il duello decisivo per il titolo costruttori

Rush finale nella serrata lotta al titolo costruttori tra Ferrari e McLaren. Il secondo posto conquistato da Charles Leclerc nel Gran Premio del Qatar ha permesso alla Scuderia di Maranello di mantenere vive le speranze di aggiudicarsi l’ambito riconoscimento, nonostante i 21 punti di svantaggio dalla scuderia di Woking: 640 punti per la McLaren contro i 619 del Cavallino Rampante.

Gli scenari sono molteplici, ma per la Ferrari l’imperativo sarà chiaro: mettere in pista una prestazione impeccabile, senza alcun margine di errore, per restare in corsa fino all’ultimo. Sul fronte McLaren, il vantaggio attuale rappresenta un margine di sicurezza, ma non consente distrazioni: un eventuale incidente o problemi tecnici potrebbero ribaltare completamente la situazione.

Il Team Principal della Ferrari, Fred Vasseur, non si nasconde di fronte alle difficoltà che il Gran Premio di Abu Dhabi presenta per colmare i 21 punti di distacco dalla McLaren. Certamente lo spirito combattivo del Cavallino Rampante non mancherà: “Questo weekend cercheremo di fare ancora di più. Dobbiamo essere realistici: siamo matematicamente in corsa, ma il titolo è molto difficile da conquistare. Anche con un primo e secondo posto, la McLaren con un vantaggio di 21 punti potrebbe accontentarsi di un terzo e quinto posto. Ma le sfide sono nel DNA della Ferrari, e noi vogliamo provarci”.

Vasseur sottolinea l’importanza della preparazione e delle qualifiche, fondamentali per affrontare la gara: “Abbiamo lavorato intensamente per questo appuntamento. Charles e Carlos, insieme a tutta la squadra, daranno tutto fino all’ultima goccia di sudore per cercare di portare a casa il titolo”.

Dove vedere il GP di Abu Dhabi

Il Circus della Formula 1 chiude la stagione con il Gran Premio di Abu Dhabi, sul suggestivo circuito di Yas Marina. L’intero evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 (canale 207), previo abbonamento. In alternativa, gli appassionati potranno seguire il weekend in streaming tramite le piattaforme Sky Go e NOW, sempre riservate agli abbonati. Infine, sarà possibile seguire le qualifiche e la gara in maniera gratuita, disponibili in differita su TV8, canale 8 del digitale terrestre, e in streaming sul sito tv8.it.

Abbonati subito a NOW per vedere tutta la F1 in diretta streaming

F1, il programma di Abu Dhabi

Venerdì 6 dicembre

Prove libere 1 Formula 1 ore 10:30

Prove libere 2 Formula 1 ore 14

Sabato 7 dicembre

Prove libere 3 Formula 1 ore 11:30

Qualifiche Formula 1 ore 15 (in differita su TV8 alle 18:30)

Domenica 8 dicembre