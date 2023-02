L'amministratore delegato della F1 Stefano Domenicali ha attaccato duramente Andretti, critico sull'ostruzionismo fatto dalle dieci scuderie già iscritte al campionato.

16-02-2023 16:20

Tra Andretti e l’organizzatore della F1, ovvero Liberty, è ormai noto che ci siano delle frizioni per la riluttanza a considerare la candidatura del team Andretti Global come nuovo gruppo, dall’altra per una strategia da parte dell’organizzatore della F1 basata più su proclami rispetto ad una pianificazione concreta suggellata da accordi con altri costruttori come nel caso di Andretti-Cadillac.

F1, la risposta di Stefano Domenicali ad Andretti

Stefano Domenicali ha commentato recentemente le parole di Michael Andretti, che ha mosso una critica sull’ostruzionismo fatto dalle dieci scuderie già iscritte al campionato del mondo di F1, le quali non hanno intenzione di fare spazio ad altre scuderie che andrebbero a “rubare” preziosi introiti garantiti a dieci scuderie: “Non è stato intelligente definire avidi gli altri team, in quanto l’ingresso di nuove scuderie deve essere esaminato analiticamente”, spiega l’amministratore delegato di FOM.

F1, l’accordo tra General Motors ed Andretti

Il team Andretti ha stretto un accordo con General Motors, in particolare con il brand Cadillac, per un eventuale debutto nel 2026 nel Circus, in vista dell’apertura del presidente FIA Sulayem di avere nuovi team per aumentare la competitività del campionato mondiale. Le modifiche in ambito tecnico riguardano le power unit, che avranno un assetto completamente diverso da quello attuale.

F1, le dichiarazioni di Andretti: “Non siamo avidi. Vogliamo cogliere una sfida”

Per tutta risposta alle dichiarazioni di Domenicali, che ricordiamo ha riferito che non sia intelligente definire avide le altre scuderie, Mario Andretti (padre di Michael), ha spiegato che ciò “che abbiamo fatto è stato mostrare entusiasmo, io per primo di fronte all’ipotesi di vedere il team di mio figlio in F1. Non credo ci sia nulla di male in questo. Siamo fatti così, siamo aperti e parliamo con la stampa. Non so se qualcuno possa dire che abbiamo fatto qualcosa di veramente sbagliato. Stiamo seguendo ogni minimo protocollo, credo che tutto sia a posto in questo momento”. Debutto rimandato? Non è dato saperlo, ma questa tematica durerà ancora a lungo.