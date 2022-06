F1: Ecclestone lapidario sulle chance di mondiale della Ferrari

23-06-2022 18:18

In un’intervista al quotidiano svizzero di lingua tedesca Blick, Bernie Ecclestone toglie qualsiasi speranza di conquista del titolo mondiale ai tifosi della Ferrari.

F1, Ferrari: tanti guai dopo un inizio di 2022 straordinario

Come gli appassionati di Formula 1 sanno, la casa di Maranello aveva cominciato in maniera straordinaria la stagione, con due successi di Charles Leclerc in Bahrein e Australia, inframezzati dal secondo posto sempre del monegasco a Jeddah, in Arabia Saudita. Poi però sono cominciati gli errori e i guai di affidabilità, tanto è vero che Charles ha conquistato solo un altro podio arrivando secondo a Miami, mentre il suo compagno di squadra Carlos Sainz, che aveva completato la doppietta delle Rosse alle sue spalle in Bahrein, ha alternato uscite di scena, per suoi errori o per sfortuna, a belle prestazioni, come il secondo posto in Canada dietro a Max Verstappen.

F1, Ecclestone: “Chi scommette su Ferrari e Leclerc per il mondiale non otterrà nulla”

E proprio il campione del mondo è colui che ha maggiormente beneficiato dei guai del Cavallino Rampante, vincendo ben sei gare, e il suo compagno di squadra alla Red Bull Sergio Perez ha addirittura trionfato a Montecarlo. Ecco quindi che il 91enne Ecclestone, storico ex numero uno assoluto del Circus, non crede che la Ferrari possa arrivare finalmente al titolo iridati dopo tanti anni di astinenza (15 per il mondiale piloti con Kimi Raikkonen, 14 per quello costruttori). Ecco le sue parole a Blick.

“Speravo, come molte persone, che la Ferrari ce l’avrebbe fatta di nuovo dopo più di 14 anni. Ora, purtroppo, devo dire che chiunque continui a puntare i propri soldi su Ferrari o Leclerc non otterrà nulla!”

F1, Ecclestone: “In Ferrari troppi errori e poca affidabilità”

I tifosi italiani si sono illusi troppo presto che potesse arrivare finalmente il trionfo iridato. Purtroppo le cose in gara non stanno andando per nulla bene, e tutto questo malgrado Leclerc sia partito sei volte su nove dalla pole position. Questa la chiosa dell’intervista da parte di Ecclestone.

“In Ferrari si commettono di nuovo degli errori, l’affidabilità ricorda spesso i vecchi tempi e gli stessi piloti non sono sempre sicuri in pista. Quindi Max ha vita facile con la Red Bull avendo già sei vittorie”.