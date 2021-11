F1, Fernando Alonso: "Correrò nel Circus anche dopo il 2022"

29-11-2021 18:47

Lo spagnolo è infatti reduce dal terzo posto conquistato a Losail, che gli ha consentito di ritornare sul podio per la prima volta dal 2014. Ora si andrà in Arabia Saudita, ma nel frattempo l’asturiano ha già ammesso che continuerà a correre in F1 anche dopo il 2022, sempre con Alpine.

Nel corso di un’intervista per il podcast Beyond the Grid, l’asturiano ha confessato l’intenzione di voler restare in F1 anche oltre il 2022, quando sarà il pilota più “anziano” in griglia:

“Ci sarò, anche se la macchina non sarà competitiva, il mio piano è quello di rimanere per altri due o tre anni ancora”.

Alonso è tornato nel circus dopo due anni e mezzo di assenza correndo anche a Indianapolis delle bellissime gare. Queste le sue sensazioni al rientro in F1, la categoria vertice del Motorsport:

“Me lo sono goduto anche perché credo di esser rientrato con un’altra mentalità. Mi sento felice e privilegiato di aver concretizzato il mio ritorno. Non che negli anni scorsi non avessi queste sensazioni, ma dopo due anni mi sono reso conto di quanto fossi fortunato a guidare queste vetture, dato che solo 20 piloti al mondo ci riescono. Ci sono molti, moltissimi piloti di talento che non hanno nemmeno avuto l’opportunità di guidare una F1 nel corso della loro carriera. Ho avuto l’opportunità di fermarmi volontariamente, di concedermi una pausa e di avere il lusso di poter ritornare. Sono grato a questo sport ed alla squadra, e mi sono goduto ogni secondo”.

