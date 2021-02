F1, Ferrari: Charles Leclerc sbotta contro i critici

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc in un’intervista a Sky dichiara di non essere d’accordo con chi sostiene che lui sia arrogante: “Gareggiare in Formula 1 mi ha cambiato. Sono cresciuto, ho modificato alcuni lati di me stesso ma non sono arrogante, non sono cambiato sotto questo punto di vista. Queste critiche mi feriscono più delle altre che mi dicono. So di essere cambiato e so gli aspetti sotto cui sono avvenuti questi cambiamenti”.

“Nella mia carriera è andato tutto molto velocemente e nella giusta direzione – ha continuato il pilota monegasco -, ma tengo sempre in mente alcuni consigli per migliorare. Pertanto, mi fa male e mi infastidisce essere etichettato con la parola arrogante. Di tutte, questa è la critica che mi colpisce di più perché so benissimo di non essere cambiato”.

Leclerc ha parlato anche del suo rapporto con Max Verstappen: “Quando eravamo piccoli non ci potevamo proprio vedere, ma con il tempo siamo diventati più maturi. Adesso parliamo anche, ci sono stati grandi progressi su questo. Anche lui è una buona persona. Però alla fine quando mettiamo il casco la competizione che c’era al tempo dei kart è sempre quella”.

La stagione 2021 partirà tra poche settimane, con i test in Bahrain in programma tra venerdì 12 marzo e domenica 14 marzo. Il Mondiale scatterà invece il 28 marzo: l’obiettivo della Ferrari è tornare a competere per il podio, sia nei singoli Gp che per la classifica generale.

OMNISPORT | 16-02-2021 21:33