F1 Ferrari, Charles Leclerc sbotta: "Vanno il doppio"

Il pilota monegasco ha commentato rassegnato le prime gare del Mondiale di Formula 1

21-05-2023 19:01

Dopo poche gare il Mondiale di Formula 1 sembra già solo una corsa a due tra i piloti Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez. A RacingNews365 Charles Leclerc non usa giri di parole per descrivere il momento della Ferrari: “La Ferrari è esattamente nel punto in cui ci aspettavamo che fosse. Quindi non posso dire che sia stato fatto un brutto lavoro o che non siano state rispettate le aspettative”.

“Sfortunatamente a livello di passo la Red Bull va al doppio rispetto a come andiamo noi… Il problema, quindi, risiede più che altro sugli obiettivi che abbiamo fissato. Abbiamo comunque capito alcuni aspetti che in futuro dovrebbero migliorare. Questo mi dà fiducia, e mi aiuta anche a capire perché ci troviamo in questa situazione”.

“Torneremo a vincere? La distanza dalla Red Bull è importante, quindi non voglio dare tempistiche. Non nel breve periodo”.