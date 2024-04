F1, Ferrari alla conquista della Cina: Horner lancia l'allarme rosso, da Maranello in arrivo aggiornamenti

La Ferrari a Suzuka si è confermata ancora una volta seconda forza del Mondiale di F1, Horner TP Red Bull teme la rossa in Cina mentre a Maranello stanno preparando aggiornamenti sulla SF-24

Domenica di riposto per il mondo della F1. Il campionato si gode il riposto in mezzo a due gare dal sapore orientale. Dal Giappone alla Cina dove si torna a correre la prossima settimana per capire se davvero la Ferrari potrà recitare un ruolo di contendente al titolo mondiale o comunque alla vittoria delle gare, oppure dovrà continuare a ricoprire il ruolo di seconda forza del mondiale di F1 a debita distanza dalla Red Bull salvo qualche piccola soddisfazione come con Sainz in Australia.

Shanghai, e Imola successivamente, snodi importanti per la stagione. Ne sono convinti a Maranello, ne è convinto anche Chris Horner. Il team principal della Red Bull vede nella rossa un avversario molto pericoloso e crede che la tappa cinese possa rivelare una Ferrari in lizza per la vittoria.

Ferrari: dal Giappone alla Cina sperando in una nuova Australia

La Ferrari a Suzuka si è confermata ancora una volta, se non ce ne fosse bisogno, seconda forza del Mondiale di F1. Dopo la parentesi di Melbourne in Giappone la Red Bull è tornata a dettare legge. Cosa peraltro prevedibile visti i valori in campo evidenziati già dalle prime due gare.

Ci sono ancora diversi decimi che dividono la SF-24 dalla RB20. L’impressione è che la situazione si sia in parte capovolta rispetto allo scorso anno. La Ferrari va forte in gara, un po’ meno in qualifica. Il lavoro fatto sulla nuova monoposto dagli aerodinamici di Maranello ha portato a diminuire, quasi annullare l’usura sulle gomme medie e dure come hanno confermato gli ottimi stint di Sainz e Leclerc nella parte centrale della gara, quasi incredibile quello di Charles sulle gialle. Di contro si è persa un po’ di efficacia sulle gomme soft, da qui la fatica a lottare per la prima fila, cosa comunque raggiunta dai due piloti a Jeddah e in Australia.

Ferrari: in arrivo aggiornamenti sulla SF-24

“Abbiamo migliorato la vettura esattamente nei punti in cui volevamo migliorarla, ma non siamo veloci come la Red Bull, che è l’obiettivo, ma non appena avremo apportato un buon aggiornamento speriamo che di avvicinarci”. Parole e musica di Carlos Sainz dopo Suzuka. Sono in tanti in Ferrari, compreso lo stesso Vasseur che la SF-24 possa fare un ulteriore step migliorativo verso la Red Bull.

Questo dovrebbe accadere non in Cina ma a Imola nella gara successiva, la prima in Italia e in Europa in cui la Ferrari porterà il primo sostanzioso pacchetto di aggiornamenti che cambierà completamente il volto della SF-24. L’obiettivo è guadagnare circa 2 decimi e mezzo in pista. Dall’ingresso pance rovesciato, con il labbro superiore dell’inlet allungato al fondo che verrà rinnovato per cercare una maggiore performance. In particolare dovrebbero essere presenti nuove geometrie per l’ingresso dei Venturi. Inoltre sarebbe al vaglio anche una modifica all’ala anteriore.

F1, Red Bull: Horner teme la Ferrari

Mettendo per una volta da parte il suo caso, secondo Christian Horner, team principal della Red Bull, la Ferrari dovrebbe tornare molto insidiosa in Cina grazie alle caratteristiche della pista che metteranno in crisi l’asse anteriore.

“Penso che la Ferrari sia stata decisamente competitiva su quel circuito. E venerdì abbiamo visto che il loro ritmo di gara era competitivo. E ci aspettiamo che siano probabilmente i nostri concorrenti più vicini”. Fonte:

F1 Gran Premio della Cina, il programma

Venerdì 19 aprile

Prove libere 1: ore 5:30

Qualifica Sprint: ore 9:30

Sabato 20 aprile

Sprint: ore 5:00

Qualifiche: ore 9:00

Domenica 21 aprile

Gara: ore 9:00