F1 GP Giappone diretta live da Suzuka

Si corre sul tracciato di Suzuka, lungo 5.807 km. Sono previsti 53 giri per 307.471 km complessivi.

Il record del circuito appartiene a Lewis Hamilton e risale al 2019, quando girò in 1:30.983.

Max Verstappen scatterà dalla pole position e avrà al suo fianco il compagno di squadra, Sergio Perez. Dopo il flop di Australia, le Red Bull sono tornate dominanti già in qualifica, con distacchi molto elevati rifilati alla concorrenza.

Lando Norris (McLaren) è in seconda fila con la Ferrari di Carlos Sainz, che accusa però quasi mezzo secondo di svantaggio rispetto a Verstappen. Terza fila per Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren), quarta per Lewis Hamilton (Mercedes) e l'altra Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di una qualifica molto complessa che lo vede a quasi 6 decimi dal campione del mondo.

La Formula 1 torna in pista con un’altra gara mattutina, il Gran Premio del Giappone quarto appuntamento del Mondiale 2024 che si corre sul circuito di Suzuka. Sarà Max Verstappen ancora una volta a partire in pole position con le Ferrari costrette a rincorrere. La classifica piloti, dopo la doppietta Sainz-Leclerc in Australia è attualmente così composta:

Max Verstappen (51 pt.) Charles Leclerc (47 pt.) Sergio Perez (46 pt.) Carlos Sainz Jr. (4o pt.) Oscar Piastri (28 pt.)

Max Verstappen si prende la pole anche nel Gran Premio del Giappone quarta prova del Mondiale di F1. Red Bull imprendibili sul giro secco a differenza delle Ferrari che hanno deluso nelle qualifiche a Suzuka. Solo 4° Carlos Sainz, peggio ha fatto Charles Leclerc che ha chiuso solamente ottavo. Pole di Verstappen in 1:28.197, che ha preceduto di circa mezzo decimo il proprio compagno di squadra, Sergio Perez (+0.066).

Exploit della McLaren che piazza Lando Norris al 3° posto mentre Alonso si conferma 5° con il compagno Stroll invece eliminato in Q1. Chiudono la top ten l’altra McLaren di Piastri, le due Mercedes di Hamilton e Russell a panino su Leclerc, 10° Tsunoda con la RB Visa CashApp.

Il Gran Premio del Giappone si disputa sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri per un totale di 307 km. Partenza in programma alle 7.00 di domenica 7 aprile. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1a Fila 1. Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT 2. Sergio Perez Red Bull-Honda RBPT 2a Fila 3. Lando Norris McLaren-Mercedes 4. Carlos Sainz Ferrari 3a Fila 5. Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 6. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 4a Fila 7. Lewis Hamilton Mercedes 8. Charles Leclerc Ferrari 5a Fila 9. George Russell Mercedes 10. Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda RBPT 6a Fila 11. Daniel Ricciardo Racing Bulls-Honda RBPT 12. Nico Hulkenberg Haas-Ferrari 7a Fila 13. Valtteri Bottas Sauber-Ferrari 14. Alexander Albon Williams-Mercedes 8a Fila 15. Esteban Ocon Alpine-Renault 16. Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 9a Fila 17. Pierre Gasly Alpine-Renault 18. Kevin Magnussen Haas-Ferrari 10a Fila 19. Logan Sargeant Williams-Mercedes 20. Zhou Guanyu Sauber-Ferrari