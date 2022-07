F1, Ferrari e Sainz euforici dopo la pole a Silverstone

02-07-2022 19:29

Domani, al via del suo 150° Gran Premio, Carlos Sainz partirà per la prima volta in carriera dalla pole position con la sua Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Al suo fianco in prima fila ci sarà il campione del mondo Max Verstappen con la Red Bull. In terza posizione si avvierà la seconda Ferrari, quella di Charles Leclerc.

F1, Silverstone, Sainz euforico per la pole: “Posso vincere”

Sainz è carico a mille per la sua prima partenza davanti a tutti. Ecco le sue dichiarazioni dopo le qualifiche disputate sotto la pioggia.

“Grazie ai tifosi che mi hanno sostenuto e a chi è rimasto a guardarci sotto la pioggia. È stato un bel giro, ma ho fatto fatica con le pozzanghere, ce n’erano parecchie. Era molto facile perdere la vettura con le gomme intermedie e magari rovinare il giro. Alla fine ho messo insieme un giro che non mi era sembrato niente di speciale, eppure ho fatto la pole. Credo di poter vincere, il passo c’è stato per tutto il weekend a parte le terze libere dove abbiamo avuto alcuni problemi che pensiamo di aver risolto. Ho una buona base per difendere la prima posizione, sicuramente Max e Charles mi metteranno pressione ma io darò il mio massimo”.

F1, Silverstone, Leclerc: “Deluso per me ma contento per Sainz”

Nel suo ultimo tentativo Leclerc è andato in testacoda, ciononostante è riuscito a classificarsi in terza posizione sulla griglia.

“Sono deluso per il terzo posto però sono contento per Sainz che oggi ha fatto un ottimo lavoro. Purtroppo nell’ultimo giro stavo andando meglio ma mi sono girato. Il passo c’è, se facciamo una buona partenza possiamo vincere. Alcuni potrebbero puntare su una strategia con una sosta, altri con due, speriamo di scegliere quella giusta; la gestione delle gomme sarà fondamentale”.

F1, Silverstone, Verstappen minaccia: “Attaccherò Sainz per tutta la gara”

Verstappen non è riuscito a fare la pole a causa della bandiera gialla sventolata per il testacoda finale di Leclerc ma resta comunque ottimista e minaccioso.

“Nel complesso è stata una buona qualifica anche se ho avuto un po’ di sfortuna dato che nel mio ultimo tentativo ho preso una bandiera gialla che non mi ha dato la possibilità di migliorare. Sono fiducioso perché ho una grande macchina per la gara. Domani quindi non avrò solo la partenza per cercare di sorpassare Sainz, ci proverò per tutta la gara. Come ho detto abbiamo una macchina che va benissimo sia per il giro che per la gara”.