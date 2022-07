F1, Ferrari: per Sainz e Leclerc si può fare ancora meglio

01-07-2022 21:26

Il venerdì del GP di Gran Bretagna non è stata una giornata facile per tutti i piloti. Condizioni miste nella prima sessione con pochi giri, seconda ora invece tutta asciutta con molta attività in pista. In casa Ferrari c’è un cauto ottimismo per il resto del weekend, dopo il miglior tempo di Carlos Sainz e il quinto di Charles Leclerc.

Queste le parole dello spagnolo: “La seconda sessione è stata impegnativa visto che non avevamo girato molto nella prima – ha dichiarato Sainz -. Per ora siamo stati veloci, ma credo ci sia un buon margine di miglioramento. Le qualifiche si annunciano interessanti per il rischio pioggia e allora i pochi giri sul bagnato torneranno utili. Vediamo cosa ci riserva la giornata di sabato”.

Questo invece il commento del monegasco: “Non abbiamo girato molto nella prima sessione tranne che per poche tornate in condizioni di bagnato – ha detto Leclerc -. La seconda sessione è stata migliore, ho avuto buone sensazioni dalla macchina, posso dirmi ottimista. In vista di sabato dovremo mettere insieme tutto il lavoro delle due libere e massimizzare il risultato”.

Il sabato di Silverstone vedrà la terza ora di prove libere alle 13 e poi le qualifiche alle 16, che potrebbero essere bagnate. La Ferrari vorrà comunque partire davanti per puntare al ritorno alla vittoria nella gara di domenica, sempre alle 16.