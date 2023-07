F1, Ferrari: futuro Sainz, Schumacher sgancia la bomba di mercato e ne ha anche per Perez

Sempre caldo, soprattutto d'estate, il mercato piloti di F1 con Ralf Schumacher che dopo aver predetto il ritorno di Ricciardo al posto di De Vries si è lanciato in due previsioni sul futuro di Sainz in Ferrari e Perez in Red Bull. Mentre Mercedes-Hamilton...

Con un Mondiale di Formula 1 deciso da tempo, finito praticamente ancor prima di iniziare vista la superiorità della Red Bull di Max Verstappen, ogni momento è buono per tirare in ballo il mercato piloti e non solo in vista del prossimo anno e quelli avvenire. Soprattutto in casa Ferrari l’argomento è molto attuale visto che entrambi i piloti, Sainz e Leclerc hanno il contratto in scadenza 2024.

Ad agitare le acque, in un momento non facilissimo per Maranello, ci hanno pensato le parole di Ralf Schumacher che, non nuovo, alle bombe di mercato, ne ha “sparata” un’altra anche sul futuro di Sergio Perez proprio in Red Bull. Il tutto mentre Toto Wolff sul rinnovo di sir Lewis Hamilton ha chiarito la posizione della Mercedes. Insomma, ce n’è per tutti…

Ferrari-Sainz, aria di rottura: Ralf Schumacher svela perchè

Prima c’era stato il Gran Premio d’Austria poi è arrivato il team radio a Silverstone, domenica scorsa in Ungheria lo scambio di posizioni indotto dalla precedenza data a Leclerc per il 2° pit stop a risarcimento del danno causato per la pistola mal funzionate al primo cambio gomme. Se è vero che tre indizi fanno una prova non è sicuramente uno dei migliori momenti di Carlos Sainz in Ferrari.

A gettare benzina sul fuoco ci ha pensato il quotidiano Marca con un attacco frontale al team di Maranello sui presunti favoritismo nei confronti del “principino Leclerc”, così è stato definito il monegasco dal media spagnolo. I rapporti tra Sainz e la Ferrari potrebbero essere ai ferri corti come sottolinea Ralf Schumacher ai microfoni di Sky Sport Germany:

“Ho la sensazione che Carlos Sainz abbia perso fiducia nella squadra. La Ferrari in questo momento è un po’ un disastro. Lui non mi sembra costante nelle prestazione anche se è un buon pilota. Si sentono voci che suo padre sia in cerca di alternative. Carlos Sainz senior è molto vicino alla Volkswagen per via dei rally, e Audi ha bisogno di un profilo con esperienza”.

Red Bull, Schumacher sicuro: “Perez non ci sarà nel 2024!”

Se è vero che a volte Ralf Schumacher le spara grosse, è altrettanto vero che spesso ci azzecca. Aveva infatti previsto il ritorno di Daniel Ricciardo al posto di Nick De Vries in AlphaTauri. D’altronde non è una novità che Audi sia interessata a Sainz per il suo rientro in F1 con Sauber dal 2026. Ma il fratello di Michael Schumacher, zio di Mick, ne ha avute anche per Sergio Perez:

“Ha avuto la grande chance in Red Bull ma ora è finita, è troppo incostante, fa troppi errori ed è troppo lontano da Max Vestappen. Ora può andare anche bene, la monoposto è superiore ma se gli avversari si dovessero avvicinare, Red Bull non può rischiare di avere un secondo pilota così indietro. Secondo me Perez ha i giorni contati in Red Bull, non credo lo vedremo il prossimo anno come compagno di Max”.

Mercedes, Wolff sul rinnovo di Hamilton: “Emotivamente fatto!”

