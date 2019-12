F1, Ferrari: il retroscena di Binotto sul flop del 2019

La Ferrari si interroga su cosa non è funzionato nel 2019: la scuderia di Maranello nonostante le speranze e l'ottimismo dei primi test dell'anno non è mai stata davvero in lotta per il titolo, e non è bastata una seconda parte di stagione più positiva per risollevare la situazione. "Nella prima settimana eravamo mezzo secondo più veloci di tutti gli altri, poi la Mercedes si è avvicinata nella seconda settimana. Ma i feedback avuti dai piloti ci avevano dato l’impressione di avere tra le mani una macchina in grado di vincere", ammette il team principal Binotto.

La superiorità delle Frecce d'Argento è poi stata evidente fin dai primi Gran Premi: "Ci è voluto troppo tempo per accettare che la nostra vettura era troppo lenta. E c’è voluto del tempo per correggere gli errori. Il team era sottoposto ad una grande pressione e ha reagito con calma, rapidità e in maniera corretta", sono le sue parole a Auto Motor und Sport.

Il Cavallino ha dato chiari segnali di miglioramento nella seconda metà della stagione: "All’inizio della stagione eravamo lontani in curva sei decimi di secondo, a fine campionato abbiamo ridotto il divario a soli due decimi".

Riguardo ai singoli piloti, Binotto ha sottolineato la reazione di Vettel dopo i primi mesi da incubo: "Ad inizio stagione Vettel non si è trovato a suo agio con la vettura a causa dell’instabilità in frenata, e ha dovuto fare i conti con la pressione aumentata anche dal confronto con un compagno di squadra veloce come Leclerc".

"La vittoria di Singapore è stata fondamentale per Vettel perché ha capito che poteva di nuovo fidarsi del team, che poteva contare sull’aiuto della squadra se necessario. Credo che la scelta di permettergli di vincere sia stata giusta, era il momento adatto. Nella seconda parte di stagione, infatti, il suo rendimento è migliorato e ha risposto molto bene alle difficoltà iniziali", ha dichiarato ad Autosport.

SPORTAL.IT | 30-12-2019 10:08