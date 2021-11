F1, Ferrari in confusione dopo il Qatar: le parole di Leclerc e Sainz

21-11-2021 17:58

Lewis Hamilton ha vinto la gara del Qatar su Max Verstappen, riducendo così lo svantaggio in classifica dal rivale olandese a soli 8 punti. Terzo un ottimo Alonso, lontanissime le Ferrari: settimo Sainz, ottavo Leclerc.

Ferrari, Sainz analizza le difficoltà

Sainz ha analizzato le difficoltà: “Partire con la gomma media, come si è visto, mi ha dato meno grip e ho faticato – spiega lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport –. Questa scelta mi è costata sicuramente, ma era quanto avevamo deciso ieri perchè sapevamo che sulla lunga distanza sarebbe stata una vantaggio. Dopo la partenza siamo sempre stati conservativi, avevamo tanta paura pensando agli pneumatici anteriori, ma almeno abbiamo conquistato punti importanti contro la McLaren. Avevamo paura di non arrivare alla fine della gara con le gomme. Infatti per i primi 10-15 giri dello stint con le hard non abbiamo minimamente spinto. Dopodichè dal team ci hanno dato via libera e siamo arrivati subito dietro a Lance Stroll. Ora analizzeremo i dati e, forse, avremmo potuto essere maggiormente aggressivi con più anticipo, ma abbiamo visto come altri che ci hanno provato, come Pierre Gasly e Lando Norris, l’hanno pagata. Tutto sommato una gara noiosa, dopotutto non ho potuto spingere…”.

Ferrari, Leclerc sorpreso in negativo

Charles Leclerc è rimasto sorpreso dalla velocità delle altre vetture rispetto alla Ferrari: “Nel primo stint ho dovuto adattarmi un po’ con il telaio, ma ero contento. Ho dovuto modificare un po’ tutte le impostazioni della macchina sul volante, ma una volta trovato il posto giusto della macchina sono andato bene – ha detto a Sky Sport F1 -. Il distacco da Mercedes e Red Bull è stato quello che aspettavamo. La sorpresa è stata vedere qualche squadra di centro gruppo che andava così forte. Mi riferisco ad AlphaTauri e Alpine, sono state una brutta sorpresa. Dobbiamo capire come mai sono andati molto forte questo weekend”.

Ferrari, il parere di Binotto

Ai microfoni di Sky Sport F1 è intervenuto anche Mattia Binotto, il team principal della Ferrari: “La gara? Non direi al di sotto delle aspettative anche se non ambiamo al 7° e 8° posto. Sapevamo che era una pista sofferente per gomme e degrado. Dal Paul Ricard abbiamo imparato a gestire meglio. I piloti si sono trattenuti, non hanno mai spinto se non a 10 giri dalla fine quando sapevamo di poter arrivare in fondo. Devo dire che ha funzionato rispetto ad altri che hanno bucato. Merito alla squadra. Chiaramente la vettura ha problemi di usura ed è l’aspetto positivo. Peccato per il pit-stop doppio, problema radio che dovremo capire. Sainz avrebbe potuto essere davanti a Stroll. Tolto questo, dopo tre gare consecutive, con un cambio di telaio nella notte, devo fare i complimenti ai ragazzi. L’affidabilità anche c’è. Bella gara quindi dei piloti”.

Binotto sa bene cosa serve per essere competitivi: “Manca una Ferrari solamente più veloce per posizioni migliori. In questo momento inserire PU più fresche è ininfluente. Il nostro motore 4° è ancora affidabile, non sta degradando, non c’è motivo di cambiarlo. Oggi cambiarne uno avrebbe voluto perdere solo posizioni. L’Arabia Saudita sarà una pista molto veloce. Si girerà con basso carico e velocità di punta elevate. Sarà sicuramente una pista diversa, molto difficile e molto veloce. Siamo tutti curiosi di andarci. Leclerc ha chiesto di poter attaccare Stroll e Ocon, ma stavamo gestendo. Sainz non lo abbiamo mandato veloce noi per farlo rischiare. Quindi nessun cambio”.

