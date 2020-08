F1 Ferrari, la gara di Vettel e le parole Leclerc: bufera social

‘In Ferrari non funziona niente’. Riecheggiano le parole di Charles Leclerc dopo il ritiro a cui è stato costretto nel Gran Premio di Spagna quando stava lottando per le posizioni di rincalzo. Posizione che ha centrato Sebastian Vettel, settimo alla fine di una gara encomiabile con una sola sosta. Questi i due argomenti che hanno scatenato sui social i tifosi della Ferrari e non solo.

Leclerc, la faccia che va oltre le parole

Lo screenshoot del viso deluso e incredulo di Leclerc nei box appena uscito dalla sua Ferrari, dopo il ritiro, è stato pubblicato diventando virale su molti profili social accompagnato da commenti indignato da parte dei suoi fan che ce l’hanno contro la Ferrari incapace di mettere in mano al monegasco una monoposto competitiva pari al suo valore: “Io alla Ferrari sono abituata e va bene così ma vedere Charles sprecare anni così.. non ce la faccio”; “Charles ti giuro che ora facciamo una colletta e te la facciamo noi una scuderia degna di te”.

A dare fastidio anche i problemi che ha accusato Leclerc con le cinture di sicurezza nel suo abitacolo, un altro inconveniente, la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza finita: “Spero che Binotto si ficchi nel cervello la faccia di Charles disperata e che non dorma tutta la notte, i sorci verdi gli devono venire. A lui, al muretto, a chi ha progettato la cariola e alla dirigenza che fa passare tutto liscio come se niente fosse”; “Qui secondo me non è Vettel che divorzia prima dalla Ferrari, ma è Charles che rescinde il contratto domani mattina”; “La tristezza di vedere il faccino affranto di Charles Leclerc mi spezza. Ma come è possibile che una scuderia come quella della Ferrari partorisca una cagata di macchina come questa??”

L’encomio di Vettel

La gara tenace del tedesco che di puro talento ha portato al traguardo la sua Ferrari resistendo per 36 giri nel secondo stint con gomme morbide, arrivando settimo, ha riacceso gli animi dei sostenitori del 4 volte campione del mondo che sono tornati alla carica: “Sebastian Vettel ti amo più di ieri ma meno di domani“; “Sebastian Vettel ragazzi, la classe del campione. Contate fino a 10 prima di parlare di lui, nonostante la strategia buttata. Sei mastodontico Seb”;

Molti tifosi di Vettel si tolgono i sassolini dalla scarpa: ” Pulitevi la bocca col sapone prima di parlare di Sebastian Vettel, grazie. Tutto questo lo ha fatto con una macchina con cui si trova in modo orrendo. Eh, ma lui non si sa adattare, non sa andare oltre i limiti della macchina”; “Questa gara è stata 100% Vettel, che ha combattuto da solo contro un trattore di macchina e la totale incompetenza di un muretto che definirlo allo sbaraglio è poco”.

